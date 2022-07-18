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İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch’un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt’in 31 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

Politika 18.07.2022, 22:24
İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch’un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt’in 31 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

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