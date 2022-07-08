İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliğinde Ben Wallace öne çıkıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifasının ardından yapılan ankete göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parti liderliği için favori isim olarak gösterildi.

İngiltere’de YouGov adlı araştırma şirketi tarafından yürütülen bir ankete göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Muhafazakar Parti Milletvekilleri tarafından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri olmak için en uygun aday olarak gösterildi. Muhafazakar Parti’den 716 üyenin katılımıyla yapılan ankette, Ben Wallace yüzde 13 oy alarak favori aday olarak gösterildi. Ankette Wallace’dan sonra en yüksek oranda oy alanlar ise sırasıyla, yüzde 12 ile Ticaret Politikası Bakanı Penny Mordaunt, yüzde 10 ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, yüzde 8 ile Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu.

Çarşamba günü görevinden alınan Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanı Michael Gove ve Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab ise yüzde 7 oy aldı. Oylamada yer alan diğer isimler arasında ise, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat, Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Priti Patel, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Steve Barclay’ın isimleri de yer aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dünkü istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni adaylarından biri olarak gösterilen Wallace yaptığı bir açıklamada, "Bazılarımız, başbakan kim olursa olsun, bu ülkeyi güvende tutmakla yükümlüyüz. Partinin liderleri değiştirme gibi bir mekanizması var ve bu meslektaşlarıma kullanmalarını tavsiye ettiğim bir mekanizma. Eğer devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez" ifadelerini kullanmıştı.

Wallace’ın ardından Ticaret Bakanı Mardaunt’ta Wallace’ın kesinlikle haklı olduğunu söyleyerek, "Bu devlet dairelerini boş bırakırsak halk bizi affetmez" dedi.

Öte yandan Perşembe günü istifasını duyuran Johnson, yeni Muhafazakar Parti Lideri seçilene kadar görevine devam edeceğini söyledi. İngiltere basınına göre, Johnson’ın mevcut koşullarda yeni bir parti lideri seçilene kadar Eylül ayına kadar görevde kalması bekleniyor. Ancak bazı liderler Johnson’ın Başbakanlık Ofisini hemen terk etmesi gerektiğini savunuyor.