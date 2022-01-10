İngiltere’de monarşinin sona ermesi için kampanya başlatılacak

İngiltere’de monarşinin sona ermesini destekleyen “Republic” (Cumhuriyet) adlı bir grup, Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 70’inci yıl dönümünde monarşinin kaldırılması için kampanya başlatacak.

İngiltere’de devlet yönetiminin önemli bir parçası olan monarşinin sona erdirilmesini isteyen Republic (Cumhuriyet) adlı bir grup, haziran ayında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılını kutlayacağı "Platin Yıl Dönümü" sırasında monarşinin kaldırılması için kampanya başlatılacağını duyurdu. Monarşiye son verilmesi çağrısında bulunan grup, kampanyanın adının "Başka Bir 70 yıl Daha İstemiyoruz" olacağını belirtti. Republic adlı grubun, monarşi ile yönetilen bir ülke geleceğinin parlak olmadığını savunduğu aktarılırken, monarşinin kaldırılması yönünde kampanya yürüten gruptan Graham Smith yaptığı açıklamada, “Bir azınlık, Kraliçenin yetmiş yıllık saltanatını kutlamak isteyecek olsa da, hepimiz artık geleceğe bakmalıyız. Prens Charles’ın geleceği de pek parlak değil. Bu tür durumlarda her zaman demokratik bir alternatif vardır” dedi. Smith, “Anayasamız hakkında ciddi bir tartışma başlamanın, Prens Charles’ın ülkenin sunabildiği en iyi yönetici olmadığının ve bir ulus olarak devlet başkanımızı seçme konusunda oldukça yetenekli olduğumuzu kabul etmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth, dünyanın en yaşlı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı

Dünyanın en yaşlı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan 95 yaşındaki Elizabeth için Platin Yıl Dönümü kutlamalarının haziran ayında Buckingham Sarayı’nda gerçekleşmesi planlanıyor. İngiltere’de Platin Yıl Dönümü olarak adlandırılan kutlamalar ülke monarşisinde tahtta 70 yılını dolduran Kral veya Kraliçeler için düzenleniyor.

Öte yandan, İngiltere’de yapılan anketlere göre, insanların büyük bir çoğunluğunun halen monarşiyi desteklediği ve Kraliyet ailesinin oldukça popüler olduğu görülüyor. Ancak anket sonuçlarına göre, halkın Kraliçe’nin en büyük oğlu ve tahtın varisi olan Prens Charles’ı pek desteklemediği ve son zamanlarda gençlerin cumhuriyetçi duyarlılığının arttığı ortaya çıktı.