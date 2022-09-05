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İngiltere’de Liz Truss, Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı oldu.

İngiltere’de Liz Truss, Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı oldu.

Politika 05.09.2022, 14:39
İngiltere’de Liz Truss, Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı oldu.

İngiltere’de Liz Truss, Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı oldu.

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