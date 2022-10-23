İngiltere’de liderlik yarışı: Johnson ve Sunak arasında gizli zirve

İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın istifasının ardından başlayan yeni Başbakan ve Muhafazakar Parti Lideri seçimi sürecinde eski Başbakan Boris Johnson ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın gizli görüşmede bulundukları iddia edildi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın 20 Ekim’de istifa etmesinin ardından ülkede yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yarışı devam ederken, eski Başbakan Boris Johnson ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın gizli görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İngiliz basınına göre, Truss’un yerine gelecek yeni adayın belirlenme sürecinde Johnson ve Sunak arasında dün geç saatlere kadar süren bir görüşme yaşandı. İngiliz basınının, "gizli zirve" olarak nitelendirdiği toplantıda Johnson ve Sunak’ın ne konuda tartıştıklarının belirsiz olduğu aktarılırken, ikilinin potansiyel bir anlaşmaya varabileceği de tahminler arasında yer aldı.

"Yeni Başbakan olarak ekonomimizi düzeltmek istiyorum"

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, yaptığı bir açıklamayla başbakanlık seçimlerinde yer alacağını belirterek, "Birleşik Krallık harika bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu yüzden Muhafazakar Parti’nin lideri ve bir sonraki başbakanınız olmaya devam ediyorum. Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve ülkemiz için hizmet etmek istiyorum” dedi.

"Genel seçime ihtiyacımız var"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise insanların Muhafazakar Parti ve hükümetin yanlış kararlarından “artık bıktığını” ifade etti. Starmer, genel seçim yapılması çağrısında bulunarak, "Yapılması gereken bir seçim var. Genel seçime ihtiyacımız var! Bırakın halk karar versin. Halk bu mutlak kaosa devam etmek mi istiyor, yoksa İşçi Partisi hükümeti altında istikrar mı istiyorlar” şeklinde konuştu.

Johnson yeniden Başbakan olarak istenmiyor

Truss’un Perşembe günü istifasının ardından eski Başbakan Boris Johnson’ın yeni seçimlerde adaylığını koyması ihtimali gündem olmuştu. Johnson’ın iktidarda olduğu dönemde Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Dominic Raab, Johnson’ın yeniden lider olması fikrini desteklemediğini ifade etmişti. Raab, "geriye gidemeyiz" diyerek, Johnson’ın Covid-19 kurallarını ihlal etmesi ve skandallarla ilgili bir soruşturmayla karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

Sunak, Temmuz ayında eski Başbakan Johnson’ın istifasının ardından yapılan seçim sürecinde Başbakan olarak seçilen Liz Truss ile finale kadar yarışabilen ve Truss’tan sonra en yüksek oyu alan aday olmuştu.

Öte yandan, Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, adaylıkların yarın yerel saatle 14.00’e kadar alınacağını ve 28 Ekim Cuma günü yeni Başbakanın açıklanacağını söylemişti. Brady, adayların oy pusulasında yer alabilmesi için en az 100 oy desteği göstermesi gerektiğini belirtmişti.