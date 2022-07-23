İngiltere’de liderlik için yarışan Sunak: "Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim"

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin başbakanı olmak üzere yarışan iki adaydan biri olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, "İşçi Partisi’ni yenebilecek tek kişi benim. Birliği ve Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin başbakanı belirlemek için yapılan oylamada belirlemek üzere yapılan seçimlere yönelik adaylar kampanyalarına başladı. Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı konuşmada, Muhafazakar Parti lideri ve başbakan olmak için en iyi aday olduğunu savundu. Sunak, "Bugün parti üyeleriyle kampanyam başlıyor ve kampanyam muhafazakar değerlerin en iyisini temsil ediyor. Her oyu kazanmak için çok çalışacağım" dedi.

"Birliği ve Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim"

Sunak, bir sonraki genel seçimde İşçi Partisi’nin seçilmesinin önüne geçilmesi için Muhafazakar Parti’nin değişikliğe gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer 2024’te İşçi Partisi hükümete gelirse verilen vaatler hiçbir şey ifade etmeyecek. Bu nedenle bütün kanıtlar ortada, İşçi Partisi’ni yenebilecek tek kişi benim. Birliği ve Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim" ifadelerini kullandı.

"Hükümette geçirdiğim birkaç yıl boyunca sisteminin bozuk olduğunu gördüm"

Partinin muhafazakar değerlerle beraber değişikliğe gitmesi gerektiğini vurgulayan Sunak, "Hükümette geçirdiğim birkaç yıl boyunca buranın düzgün ve çalışkan insanlarla dolu olmasına rağmen sisteminin bozuk olduğunu gördüm. Muhafazakarlar dürüstlüğe, göreve ve sadakate inanırlar. Bunlar muhafazakar değerler ve benim değerlerim. Ben de başbakanınız olarak bu değerleri sizin için eyleme dönüştüreceğim. Brexit sözünü tutacaksak o zaman Brexit’i gerçekten anlayan, Brexit’e inanan ve Brexit’e oy veren birine ihtiyacımız olacak" dedi.

"Bedeli ne olursa olsun doğruyu söyleyeceğiz"

Sunak, ülkenin mevcut durumlarıyla ilgili halka karşı dürüst olunması gerektiğini ifade ederek, "Başa çıkmamız gereken ulusal acil durumlarımız var ve bu konularda gerçeği söylememiz gerekiyor. Bu yüzden bedeli ne olursa olsun doğruyu söyleyeceğiz, çünkü gerçek değişim için bu gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Göç konusunda daha sert olacağız"

Sunak, yasa dışı göç konusunda daha sert olmayı planladığını belirterek, "Göçle ilgili gerçek şudur ki sistemimiz hala işlemiyor. Suç çetelerinin hala bu ülkeye yasa dışı göçmen ticareti yaptığı, hukuk sistemindeki boşlukları istismar ettiği bir gerçek. Daha sert ve tavizsiz olmalıyız" dedi.

Enflasyon karşısında daha fazla vergi indirimi

Yükselen enflasyon karşısında daha fazla vergi indirimi yapacağını kaydeden Sunak, "Daha düşük bir vergi ekonomisi sunacağım ve gerçekçi vergi indirimleri yapacağım. Radikal olmalıyız. Değişmeliyiz, çünkü yapmazsak ekonomimizi yeniden inşa edemeyiz. Değişmeliyiz, çünkü değişmezsek Brexit güvende olmayacak" diye konuştu.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri ve yeni başbakan 5 Eylül’de açıklanacak

Öte yandan, Sunak, şu ana kadar yapılan eleme seçimlerinde art arda en yüksek oy alan aday olmuştu. En son Çarşamba günü yapılan seçimde Rishi Sunak parti üyelerinden 137’sinin oyunu alırken, Dışişleri Bakanı Liz Truss ise 113 oy almıştı. Ticaret Bakanı Penny Mordaunt ise 105 oy alarak liderlik yarışından elenmişti.

Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül’de belli açıklanacak. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Başbakan Boris Johnson ise görevine devam edecek.