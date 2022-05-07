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İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partisi 300’den fazla koltuk kaybetti

Birleşik Krallık genelinde yapılan yerel seçimler, İngiltere ve İskoçya için büyük oranda sonuçlandı. İngiltere’de belediye meclis üyeliği seçiminde iktidardaki Muhafazakar Parti, 300’den fazla koltuk kaybetti.

Politika 07.05.2022, 00:05
İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partisi 300’den fazla koltuk kaybetti

Birleşik Krallık genelinde yapılan yerel seçimler, İngiltere ve İskoçya için büyük oranda sonuçlandı. İngiltere’de belediye meclis üyeliği seçiminde iktidardaki Muhafazakar Parti, 300’den fazla koltuk kaybetti.

Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da perşembe günü yapılan yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. Perşembe günü sabah 08.00 itibarıyla başlayan oylamanın saat 22.00’de sona ermesiyle oy pusulalarının sayımı İngiltere ve İskoçya için tamamlandı. İngiltere, Galler ve İskoçya’da yeni belediye meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimde, İngiltere’deki 146 belediyeden 144’üne ilişkin sonuca göre 65 belediyeyi muhalefetteki İşçi Partisi kazandı. İşçi Partisi, 4 yıl önce yapılan yerel seçimlere göre 5 yeni belediye ve 52 meclis üyesi kazanırken, ülke genelinde toplamda 2 bin 212 meclis üyesi ile meclis üyesi çoğunluğunu oluşturdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti ise bir önceki seçime göre 10 belediye ve 341 meclis üyesi kaybetti. Seçimlerde İngiltere’de Muhafazakar Parti 35 belediye kazanırken, partiden bin 41 meclis üyesi seçildi.

Yerel seçimlerdeki adaylıklardan 3. oy çoğunluğuna sahip olan Liberal Demokrat Partisi ise bir önceki seçimlere göre meclis üyesi sayısını 191 arttırdı. 16 belediyede liderlik sağlayan Liberal Demokrat Partisi, 711 meclis üyesi sağladı.

İskoçya’da yapılan oylamada ise toplamda 32 belediyede 453 üye sağlayan İskoçya Ulusal Partisi, meclis üyesi çoğunluğunu oluşturdu. Takiben 282 meclis üyesi ile İşçi Partisi, 214 ile Muhafazakar Parti, 152 ile bağımsız adaylar, 87 ile Liberal Demokrat Partisi en fazla meclis üyesi sağlayan adaylar oldu.

Galler’de 22 belediyeden 21’ine ilişkin sonuçların açıklanmasıyla Galler’de 520 meclis üyesi ve 8 belediye ile İşçi Partisi en yüksek üye sağlayan parti oldu. Kuzey İrlanda’da ise Birleşik Krallık’ın diğer bölgelerinden farklı olarak parlamento seçimleri yapıldı. Kuzey İrlanda Parlamentosu’nda toplamda 90 koltuktan 31’i sonuçlandı. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre 16 parlamento üyesi ile Sinn Fein Partisi oy çoğunluğunu sağlıyor.

Westminster Belediyesi seçimlerini 58 yıl sonra İşçi Partisi kazandı

İngiltere’deki yerel seçimlerin sonuçlarına göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti seçmenlerinin çoğunlukla muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Partisi’nden yana oy kullandığı ve yıllardır liderlik sağladığı belediyeleri kaybettiği belirtildi. Muhafazakar Parti’nin 1964 yılından beri liderliğinde olan Westminster Belediyesi ve 1978’den beri liderliğinde olan Wandsworth Belediyesi ise İşçi Partisi’ne geçti.

Başbakan Johnson seçimlerin "zorlu" olduğunu söyledi

Başbakan Johnson, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada seçimlerin "zorlu" ilerlediğini söyledi. Johnson, "Buradan alınacak ders, seçmenlerin bizden yapmamızı istedikleri her şeyden önce onlar için önemli olan büyük konulara odaklanmak olduğuna dair bir mesaj olmasıdır. Ülkeyi ileriye götürmek, Covid-19 sonrası sarsıntıyı düzelttiğimizden emin olmak, ekonomi, enerji, enflasyon yükselişi gibi sorunları düzeltmek" şeklinde konuştu.

Muhafazakar liderler Johnson’ı suçladı

Muhafazakar Parti liderleri, Covid-19 kısıtlamaları sırasında kuralları ihlal ederek çeşitli parti ve etkinliklere katıldığı ortaya çıkan İngiltere Başbakanı Johnson’ın eylemlerinin Muhafazakar Parti’nin oylarını düşürdüğünü öne sürdü. Carlisle Belediye Meclisi’nden Muhafazakar Parti üyesi John Mallinson, "Yerel seçimlerde çok iyi meslektaşlarımızı kaybettik. Parti skandalı nedeniyle kampanya yürütürken tartışmayı yerel meselelere döndürmek zor oldu" dedi.

Çevre Bakanı George Eustice ise, "Sadece parti skandalı değil, temel olarak insanların artık başbakanın doğru söylediğine dair güvenmediklerimi hissediyorum" dedi. Eustice, Muhafazakar Parti liderliği için Johnson’ın görevden alınması konusunda, "Benim tercihim kesinlikle bu olurdu" şeklinde konuştu.

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