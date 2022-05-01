İngiltere’de 1 Mayıs kutlaması

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Dünya’nın bir çok farklı ülkesinde de kutlanan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü etkinliği Londra’da bulunan Trafalgar meydanında da coşkuyla kutlandı. Londra genelinde bulunan farklı sendika üyesi ve işçi , bandolar ve sloganlar eşliğinde Trafalgar meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde başlayan yürüyüş polislerin sıkı kontrolü altında gerçekleştirilirken, göstericiler, 1 Mayıs’ın yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline de tepki göstererek, "Savaşa hayır" sloganları attı. Gösteri olaysız şekilde sona erdi.