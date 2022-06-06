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İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemi gönderecek

İngiltere, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemi göndereceğini açıkladı.

Politika 06.06.2022, 12:03
İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemi gönderecek

İngiltere, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemi göndereceğini açıkladı.

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tehdidine rağmen Ukrayna’ya füze sistemi göndereceklerini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, İngiltere’nin savaşın başından bu yana Ukrayna’ya ilk kez 80 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen uzun menzilli M270 çoklu füze sistemi göndereceğini söyledi. Wallace, "Bu son derece yetenekli çoklu füze sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın Putin’in birliklerinin şehirleri yok etmek için ayrım gözetmeksizin acımasızca kullandığı uzun menzilli topçu sistemine karşı kendilerini daha iyi korumalarını sağlayacak” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta Ukrayna’ya menzilli çoklu füze fırlatma sistemi ile M142 topçu roket sistemi gönderileceğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı açıklamada, uzun menzilli mühimmat gönderilmesi durumunda Ukrayna’da daha önce hedef alınmayan noktaları vurmakla tehdit etmişti.

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