İngiltere Ukrayna’ya ilk kez helikopter gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’nin savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna’ya helikopter göndereceğini açıkladı.

Norveç’in başkenti Oslo’da müttefik ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya gelen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’nin savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya helikopter hibe edeceğini açıkladı. İngiltere’ye ait Sea King tipi 3 helikopter ile 10 bin top mermisinin Ukrayna’ya gönderileceğini ifade eden Wallace, “Ukrayna’ya desteğimiz sarsılmaz. Bu top mermileri, Ukrayna’nın son haftalarda Rusya’dan geri aldığı toprakları güvence altına almasına yardımcı olacak” dedi.

Helikopterlerden bir tanesinin Ukrayna’ya ulaştığı öğrenilirken, helikopterleri kullanacak olan Ukraynalı pilot ve mühendislerin 6 hafta boyunca İngiltere’de eğitim aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik savunma yardımı sözü vermişti.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması’na ait Sea King tipi helikopterler en son 2018’de kullanılmıştı.