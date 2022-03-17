banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...

İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı

İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Mansion House’ta gerçekleştirildi. İngiltere ve Türkiye’den çok sayıda katılımcının olduğu konferansın açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.

Politika 17.03.2022, 19:51
İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı başladı

İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Mansion House’ta gerçekleştirildi. İngiltere ve Türkiye’den çok sayıda katılımcının olduğu konferansın açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Mansion House’ta İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı düzenlendi. İngiltere ve Türkiye’den çok sayıda katılımcının olduğu konferansın açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi. Konferansta konuşan Bakan Nebati, İngiltere ve Türkiye arasındaki dostluğa vurgu yaparak, konferans esnasında yapılacak olan etkileşimlerin Türkiye’de yeşil yatırımların arttırılması konusunda önemli bir yere sahip olacağını aktardı.

“Türkiye 2021 yılında G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur”

Bakan Nebati, “Gerçekleştirilen konferansta, büyük yatırım potansiyeline sahip ülkemiz dijital olarak sizlere tanıtılacaktır. Türkiye 2021 yılında gerçekleştirdiği yüzde 11’lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Dünya genelinde olumsuz koşullara rağmen 2022 yılına ait ilk veriler, ekonomideki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir. Malum ihracatımız 2021 yılında yüzde 32,8 artış göstererek ve bu artış salgının hakim olduğu bir yılda 225 milyar doları aşarak, Türkiye’deki en yüksek seviyeye ulaşmıştır” dedi.

Türkiye’nin ihracatındaki artış eğiliminin bu yılda da devam ettiğini aktaran Bakan Nebati, “2022 Şubat ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracat 232 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu eylem her geçen gün artarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ekonomik modelimizi 20 Aralık günü kamuoyu ile paylaşmıştı. Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığımız yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımlarımız daha da hızlandırmayı ve daha da etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu maksatla KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli ihracı, sektörel üretim programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz. Yaklaşımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir kalkınma sağlamak” dedi.

“Son 20 yılda 3 milyon iklim dostu konut inşaatı ettik”

Bakan Kurum ise yaptığı konuşmada, son 20 yılda üretilen 3 milyon konutun iklim dostu olduğunu ve fiilen devam eden 350 bin konut inşasının da devam ettiğini belirterek, “Bu konuda yatırımcılarımıza önemli bir fırsat olduğunu, gerek kentsel dönüşüm noktasında gerek binaların yenilenmesi konusunda yatırımcılarımıza büyük bir potansiyel olduğunu söylemek isterim. 2023 yılından itibaren yapılacak olan 5 bin metrekare veya daha büyük binalarda sıfır enerjili bina kapsamına alarak B enerjisine yükselteceğiz. Akabinde bu seviyelerimiz giderek artacak ve neredeyse sıfır emisyon dediğimiz binaları kuracağız” dedi.

İnşaat ve yapı sektörünün emisyon oranın yüzde 40’nı oluşturduğunu değinen Bakan Kurum, planlanan projeler ve programlar ile emisyon oranını azaltılacağını açıkladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19