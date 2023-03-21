İngiltere Savunma Bakanlığı: "Polonya hava savunmasında oluşacak boşluğu doldurmaya hazırız"

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, Polonya’nın 4 adet MIG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya vermesiyle hava savunmasında oluşacak boşluğu doldurmaya hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, Alman Welt gazetesine röportaj verdi. Bakan Yardımcısı Heappey İngiltere’nin, Varşova yönetiminin Sovyet yapımı MiG-29 uçaklarının bir kısmını Ukrayna’ya vermesiyle Polonya hava savunma sisteminde ortaya çıkacak boşluğu doldurmaya hazır olduğunu söyledi. Heappey, "Polonya’nın oluşacak boşluğun doldurulmasına ilişkin talebine olumlu bakacağız. Bunu Polonya, Ukrayna’ya T-72 tanklarını verdiğinde de yapmıştık, Polonya’ya Challenger 2 tankları yollamıştık. Aynı şey savaş uçakları için de geçerli" şeklinde konuştu. Heappey, Polonya’dan henüz böyle bir talep gelmediğini vurgularken, Kiev’e savaş uçağı gönderilmesi kararını "harika bir an" olarak nitelendirdi. Heappey, savaş uçaklarına ihtiyaç duyan Ukraynalılara kullanmayı bildikleri MiG-29’ların verilmesinin en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

Polonya’dan Ukrayna’ya 4 MiG-29 savaş uçağı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya birkaç gün içinde Sovyet yapımı 4 adet MiG-29 göndereceklerini duyurmuştu. Duda, "İlk olarak 4 uçağı tam çalışır halde Ukrayna’ya teslim edeceğiz. Diğer uçakların bakımı yapılıyor ve hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Polonya, Ukrayna hükümetinin savaş uçağı talebine yanıt veren ilk NATO ülkesi olurken, 17 Mart’ta ise Slovakya Başbakanı Eduard Heger Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini duyurmuştu.

Polonya, Ukrayna hükümetinin savaş uçağı talebine yanıt veren ilk NATO ülkesi olmuştu.