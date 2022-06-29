İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin, kısa boy sendromlu bir deli"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i "kısa boy sendromlu bir deli" olarak nitelendirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i "kısa boy sendromu" olan bir "deli" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Wallace yaptığı açıklamada, "Başkan Putin’in kendisi ve dünya hakkındaki görüşünün, kısa boylu bir adam sendromu ve maço bakış açısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Wallace, "Ama bence buradaki asıl zorluk, Rus sisteminin bir şekilde bazı devletlerin diğerlerinden daha az hakları olduğu ve haklarının sayılmadığı görüşüne sahip olmasıdır. Kendilerini yeni bir tarihe yerleştirmek istiyorlarsa, bunu yapmanın yolunun şiddet ve istila olduğunu düşünüyorlar. Ve bence bu endişelenecek bir şey" dedi.

“Herkesi nükleer silahla tehdit ediyor”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova için de "deli" ifadelerini kullanan Wallace, "Adil olmak gerekirse, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir komedi gösterisi gibi her hafta açıklama yaparak herkesi nükleer silahla ya da bir şeyler yapmakla tehdit ediyor. Kesinlikle o da onun gibi bir deli" dedi.

"Güçlü mevkilerde daha çok kadına ihtiyacımız var"

Öte yandan İngiltere Başbakan Boris Johnson da Putin’in Ukrayna’yı işgalinin "toksik erkeklik" örneği olduğunu söylemişti. Johnson, Rusya’yı kadın bir liderin yönetmesi durumunda aynı hataların meydana gelmeyeceğini ifade etmiş, "Eğer Putin bir kadın olsaydı, şu an yaptığı şekilde çılgın, maço bir işgal ve şiddet savaşına girişeceğini gerçekten sanmıyorum. Ukrayna’da yaptığı şey mükemmel bir toksik erkeklik örneği" demişti.

Johnson ayrıca, "Güçlü mevkilerde daha fazla kadına ihtiyacınız var" ifadelerini kullanmıştı.