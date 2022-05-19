İngiltere Savunma Bakanı Wallace: “NATO’nun tüm üyelerinin endişelerini dinlememiz çok önemli, Türkiye’yi de dinleyeceğiz”

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması konusunda Türkiye’nin endişelerine ilişkin, “Bu süreçte tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye’yi de dinleyeceğiz” dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin bugün parlamentoda açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin endişelerini gidermenin bir yolu olduğuna inandığını belirten Wallace, “Bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum. Sanırım en sonunda oraya ulaşacağız. Bu süreçte tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye’yi de dinleyeceğiz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin, “Finlandiya, İsveç, Türkiye ve tüm müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz. NATO’da önemli kararlar konusunda farklı görüşlere sahip olmak, nadir görülen bir durum değil” ifadelerini kullanmıştı.