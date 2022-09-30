İngiltere, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İngiltere, Rusya Büyükelçisi Andrey Kelin’i, Rusya’nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdi.

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın 4 bölgesini Rus topraklarına katılmasına ilişkin belgeleri imzalamasının ardından İngiltere’nin Rusya Büyükelçilisini ilhakı protesto etmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık’ın Rusya Büyükelçisi Andrey Kelin’i, Rusya’nın Ukrayna’daki yasadışı ilhakını mümkün olan en güçlü şekilde protesto etmeye çağırdım" dedi. Dışişleri Bakanı Cleverly, "Birleşik Krallık, Putin’in Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını ilan etmesini tamamen kınıyor. Bu sahte referandumların sonuçlarını ve Ukrayna topraklarının herhangi bir ilhakını asla tanımayacağız. Rus rejimi, uluslararası hukuku iğrenç bir şekilde ihlal etmesinin hesabını vermeli. Bu nedenle, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss ise, hareketi yasa dışı olarak kınayarak, "Vladimir Putin, bir kez daha, temsil ettiğini iddia ettiği Ukrayna halkının yaşamlarını açıkça hiçe sayarak uluslararası hukuku ihlal etti. Putin’in savaşını bitirmek için daha fazla yaptırım uygulamak da dahil olmak üzere daha fazla adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Rusya’ya daha fazla yaptırım getirildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın kendi topraklarına kattığı Donetsk, Luhanks, Kherson ve Zaporijya’nın Ukrayna’ya ait olduğunu söyleyerek, Rusya’nın yasadışı ilhakına karşılık İngiltere’nin Rusya’ya daha ağır ihracat yaptırımı uygulayacağını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere, Rus ekonomisinin kilit sektörlerini hedeflemek için uluslararası ortaklarla birlikte hareket ediyor. Yeni önlemler önemli tedarik zincirlerini hedef alarak Rus rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracak" denildi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Kremlin Sarayı’nda Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzalayarak, bahsi geçen bölgelerin Rusya’ya katılmayı kendilerinin seçtiğini söyledi.