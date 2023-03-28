İngiltere, Polonya’ya birlikte Ukrayna’da 2 geçici yerleşim yeri inşa edecek

İngiltere ve Polonya, Ukrayna’nın Lviv ve Poltava kentlerinde geçici 2 yerleşim yeri inşa edecek. 700’e yakın kişiye barınma imkanı sağlayacak projeye, İngiltere 10 milyon sterlin katkı sağlayacak.

İngiltere ve Polonya, Rusya’nın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların yaşadığı barınma ihtiyacını gidermek üzere harekete geçiyor. Londra ve Varşova yönetiminin Ukrayna’nın batısındaki Lviv ile ülkenin orta kesiminde yer alan Poltava kentlerinde geçici 2 yerleşim yeri inşa etme kararı aldığı bildirildi. Londra’nın proje için 10 milyon sterlin (12,3 milyon dolar) fon sözü verdiği aktarıldı. İki kentte 700’den fazla kişinin barınabileceği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin evleri, sivil altyapıyı hedef aldı ve bunun bedelini Ukrayna halkı ağır bir şekilde ödedi. Bu yeni İngiltere-Polonya iş birliğiyle en çok ihtiyacı olanlara elektrik, ısı ve ev sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası 118 bine yakın Ukraynalının İngiltere’ye sığındığı, yerinden edilenlerin ev bulmasının giderek zorlaştığı belirtiliyor.