banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Murat Boz’dan ‘Zamlar geri alınsın’ paylaşımı!
Murat Boz’dan ‘Zamlar geri alınsın’ paylaşımı!
Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı
Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı
Şubat ayının en çok konuşulanları neler?
Şubat ayının en çok konuşulanları neler?
Online Marketlerin Müşterisi 20 Milyonu Geçti
Online Marketlerin Müşterisi 20 Milyonu Geçti

İngiltere Polonya’ya 350 asker daha gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Polonya’ya 350 asker daha göndereceklerini açıkladı.

Politika 07.02.2022, 22:35
İngiltere Polonya’ya 350 asker daha gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Polonya’ya 350 asker daha göndereceklerini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Wallace, İngiltere’nin Polonya’ya halihazırda bulunan 100 İngiliz askerine ek olarak 350 asker daha göndereceğini açıkladı. Wallace, "Bu dayanışma ruhu içinde birbirimizin dayanıklılık konusundaki zorluklarını paylaşmaya yardım ederek, birlikte çalışabileceğimizi göstermek ve İngiltere ile Polonya’nın yan yana olduğuna dair güçlü bir sinyal göndermek için iki taraflı konuşlandırmada halihazırda Polonya’da bulunan 100 İngiliz askeri birliğine 350 asker daha göndereceğiz" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmemesi uyarısında bulunan Wallace, "Rusya, kendi özgür iradesiyle NATO’nun bir parçası olmayı arzu eden, egemen bir ülke olan Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir hata yaptığı takdirde kendisine uygulanacak olan yaptırımlar, izolasyon ve daha fazla NATO gücü ile karşılaşacağını hatırlamalıdır" ifadelerini kullandı.

“NATO bir savunma ittifakıdır”

NATO’nun Rusya’ya karşı "böl ve yönet" taktikleri kullanmaya çalıştığını reddeden Wallace, “NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya için bir tehdit oluşturmuyor. Müttefiklerimiz arasındaki bir savunma mekanizmasıdır ve bunun için vardır. Kimse Rusya’yı bölmek ve yönetmek istemiyor" dedi.

Blaszczak ise İngiltere’nin Polonya’ya ek asker gönderme kararına ilişkin, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın halihazırda Polonya’da bulunan 100 askeri güce ek olarak 350 asker daha gönderme önerisi için çok teşekkür ederim" dedi.

Blaszczak, Polonya’daki askerlerin özellikle sınırdaki tehdide karşı güvenliğin artırılması konusunda Polonya Silahlı Kuvvetleri’yle işbirliği yapacağını aktardı.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker konuşlandırması nedeniyle NATO müttefiklerinin Ukrayna’nın işgal edilmesi konusunda endişeleri devam ediyor. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması için ABD, İngiltere, Fransa gibi NATO müttefikleri ile Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmeler devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova’da Ukrayna krizini görüşmesi bekleniyor.

Almanya da Litvanya’ya 350 ek asker gönderecek

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa’daki NATO birliklerine destek için 350 Alman askerini Litvanya’ya göndereceklerini bildirmişti.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11