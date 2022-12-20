İngiltere Kralı III. Charles’ın yer aldığı banknotlar ilk kez görücüye çıktı

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere Kralı III. Charles’ın resminin yer aldığı banknotları ilk kez paylaştı.

İngiltere Kralı III. Charles’ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı. Kral III. Charles’ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, "Önemli an nedeniyle gurur duyduğunu" söyledi. Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.

Kral III. Charles’ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti.

Geçtiğimiz 8 Eylül’de hayatını kaybeden ve İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu.