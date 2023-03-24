İngiltere Kralı III. Charles’ın Fransa ziyaretine protesto engeli

İngiltere Kralı III. Charles’ın 26 Mart’ta Fransa’ya gerçekleştireceği ziyareti, 28 Mart’ta emeklilik reformuna karşı yeni kitlesel protesto kararı alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine ertelendi.

Fransa’da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. İngiltere Kralı III. Charles’ın pazar günü Fransa’ya yapmayı planladığı ziyareti protestolar nedeniyle ertelendi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa’da 28 Mart Salı gününün emeklilik reformuna karşı yeni bir ulusal eylem günü olarak ilan edilmesi üzerine Kral III. Charles’ın ülkemize 26-29 Mart tarihlerinde yapması planlanan ziyareti ertelendi” ifadeleri kullanıldı.

Kararın, sabah saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kral III. Elizabeth arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra alındığı belirtildi. Kral III. Charles’ın ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanacağı vurgulandı.

Macron’un talebi üzerine ertelendi

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada da ertelemenin "Fransa’daki durumdan" kaynaklandığı ifade edildi. Kararın Macron’un İngiliz hükümetinden ziyareti ertelemesini talep etmesinin ardından tüm tarafların rızasıyla alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İngiltere Kralı III. Charles’ın başkent Paris ve Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu. Ülke, Ocak ayında gösterilerin başlamasından bu yana dün en şiddetli protestolara sahne olmuştu.