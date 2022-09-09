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İngiltere Kralı 3. Charles, "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" dedi.

İngiltere Kralı 3. Charles, "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" dedi.

Politika 09.09.2022, 20:07
İngiltere Kralı 3. Charles, "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" dedi.

İngiltere Kralı 3. Charles, "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" dedi.

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