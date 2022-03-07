İngiltere, Kanada ve Hollanda’dan "Uluslararası Ukrayna Destek Grubu" adımı

İngiltere, Kanada ve Hollanda, Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’ya desteği artırmak için "Uluslararası Ukrayna Destek Grubu" kurduklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Ukrayna’ya 175 milyon pound ek yardım yapılacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12. gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Johnson, İngiltere’nin Kanada ve Hollanda ile beraber yeni bir "Uluslararası Ukrayna Destek Grubu"na katıldığını duyurarak, İngiltere’nin Ukrayna’ya 175 milyon pound daha ek yardım göndereceğini söyledi. Johnson, yaşanan krizde İngiltere’nin Ukrayna’ya toplamda yaklaşık 400 milyon pound yardım sağladığını belirtti. Johnson, “Yeni Uluslararası Ukrayna Destek Grubumuz, uluslararası toplumun şimdi ve gelecekte uzun vadeli ve sarsılmaz yardım sağlama çabalarını koordine edecek ve daha fazla ülkeyi bize katılmaya teşvik edecektir” dedi.

Johnson, İngiltere, Kanada ve Hollanda’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı "omuz omuza" durduğunu söyleyerek, “Bu, Ukrayna’nın dostlarının (Rusya Devlet Başkanı) Putin’in bu feci istilada başarısız olmasını sağlamak için insani, ekonomik ve savunma amaçlı bir askeri destek koalisyonu oluşturma zamanıdır" dedi.

“Putin, Ukraynalıları ve onların kahramanca direnişini, liderlerini ve Batı’nın liderlerini hafife aldı"

Johnson ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın direnme gücünü hafife alarak "yanlış bir hesap" yaptığını ifade ederek, “Putin, Ukraynalıları ve onların kahramanca direnişini, liderlerini ve Batı’nın liderlerini hafife aldı" dedi.

"Batı kendi gaz ve petrolünü üretmeli"

Johnson, Batı’nın Rusya’nın petrol ve gaz kaynaklarına olan bağımlılığını azaltması ve kendi bünyesinde daha fazla petrol ve gaz üretmesi gerektiğini söyledi. Johnson, "Rus hidrokarbonlarından uzaklaşmak tamamen doğru bir karar, ancak bunu adım adım yapmamız gerekiyor" dedi.

Johnson, “İkame arzımız olduğundan emin olmalıyız. Baktığımız şeylerden biri, kendi hidrokarbonlarımızdan daha fazlasını kullanma ihtimalimiz. Bu, karbon kullanımını azaltma taahhüdümüzden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor, ancak şu anda bir kriz olduğu gerçeğini de yansıtmamız gerekiyor" dedi.

Kanada’dan 10 kişiye daha yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise yaptığı konuşmada, İngiltere ziyaretinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Ukrayna’daki durum hakkında konuştuklarını ifade ederek, "Kanada, bu haksız işgale ortak olan 10 kişiye yeni yaptırımlar uyguladı. Buna eski ve mevcut üst düzey yetkililer, oligarklar ve Rus liderliğinin destekçileri dahildir" dedi.