İngiltere: “İngiliz büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya yönelik bir planımız yok”

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Sözcüsü, İngiltere’nin İsrail Büyükelçiliğinin taşınmasına ilişkin açıklamada bulundu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğin Kudüs’e taşıma kararından vazgeçtiğini aktaran Sözcü, “Büyükelçiliğimizin yerini değiştirmeye yönelik mevcut bir planımız yok" dedi. Eski Başbakan Liz Truss daha önce büyükelçiliği taşınmasına ilişkin memnuniyetini dile getirerek “İngiltere’nin tek başkenti var, o da Londra. İsrail’in tek başkenti var o da Kudüs" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Büyükelçisi teşekkür etti

İngiltere’deki Filistin Büyükelçisi Husam Zomlot ise, açıklamaya ilişkin memnuniyetini dile getirerek, “İngiltere hükümetine, muhalefet partilerine, inanç liderlerine, aktivistlere ve çabalarıyla İngiltere hükümetinin konuyla ilgili uluslararası hukuka uygun davranmasına yardımcı olan halk üyelerine teşekkür ederiz” dedi.