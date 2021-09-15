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İngiltere hükümetinin yeni kabinesi açıklanıyor

İngiltere’de kabinede yapılan değişikliklerin ardından Dominic Raab Adalet Bakanlığı, Liz Truss’ın ise Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Politika 15.09.2021, 18:24
İngiltere hükümetinin yeni kabinesi açıklanıyor

İngiltere’de kabinede yapılan değişikliklerin ardından Dominic Raab Adalet Bakanlığı, Liz Truss’ın ise Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Başbakanlık kaynakları, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kabine değişikliği yapacağını ifade etmiş, ismi açıklanmayan bir yetkili ise, "Başbakan öğleden sonra tüm ülkeyi birleştirmek ve bir araya getirmek için atamalar yapacak" demişti. Son açıklamaların ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nden, İngiltere hükümetinin yeni kabinesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ofis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve İngiltere Lordlar Kamarası Başkanı görevlerine ve İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss’ın Dışişleri Bakanı görevine getirildiği duyuruldu. Başbakanlık Ofisi, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak’ın ise görevlerinde değişikliğe gidilmediğini kaydetti.

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