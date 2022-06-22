İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Türkiye’yi ziyaret edecek

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.