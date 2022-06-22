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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Türkiye’yi ziyaret edecek
İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye’yi ziyaret edecek.
Politika 22.06.2022, 11:37
İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye’yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.