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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: “Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığı konusunda ayrıca netiz”

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Polonya’da ortak basın toplantısı düzenledi. Truss, “Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığı konusunda ayrıca netiz” ifadelerini kullandı. Kuleba ise, “Doğu Ukrayna’da yeni büyük ölçekli bir Rus taarruzuna hazırlanıyoruz” dedi.

Politika 04.04.2022, 21:24
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: “Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığı konusunda ayrıca netiz”

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Polonya’da ortak basın toplantısı düzenledi. Truss, “Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığı konusunda ayrıca netiz” ifadelerini kullandı. Kuleba ise, “Doğu Ukrayna’da yeni büyük ölçekli bir Rus taarruzuna hazırlanıyoruz” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi. Truss ve Kuleba, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Truss yaptığı açıklamada, "Cesur Ukraynalı dostlarımıza desteğimizi artırmak için Sayın Kuleba ile daha fazla silah ve Rusya’ya daha fazla yaptırım yapılması gerektiğini tartıştık. Putin, Ukrayna’da kaybetmeli" dedi.

Truss, bu haftanın ilerleyen günlerinde G7 Dışişleri Bakanları ve NATO Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceğini hatırlatarak, "Rusya’ya karşı yeni ve zorlu bir yaptırım dalgasını duyurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Batıdan Putin’in savaş makinesine hala para akıyor”

Truss, "Gerçek şu ki Batıdan Putin’in savaş makinesine hala para akıyor. Rus gemilerini limanlarımızdan yasaklamak, Rus bankalarını çökertmek, Putin’in savaş makinesini ortadan kaldırmak için net bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmak konusunda ortaklarımızla birlikte çalışacağım" dedi.

İngiltere’den Ukrayna’ya 10 milyon poundluk sivil toplum fonu

Rus ordusunun Ukrayna’da işlediği savaş suçlarının sorgulanması için İngiltere’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) ek finansman sağladığını söyleyen Truss, İngiltere ordusu ve polisinin soruşturmalar için teknik yardım sağladığını ve Ukrayna Hükümeti ile yakın çalıştığını aktardı.

Truss, "Bugün, Ukrayna’daki kuruluşları desteklemek için 10 milyon poundluk bir sivil toplum fonu başlattığımızı duyuruyorum. Bu suçlular adalete teslim edilene kadar dinlenmeyeceğiz. Bu korkunç suçlardan sonra Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığı konusunda ayrıca netiz" dedi.

“Sert olmak işe yarayacak tek yaklaşımdır”

Truss, "Gerçek şu ki, sert olmak işe yarayacak tek yaklaşımdır. Putin bu savaşı tırmandırdı. Ukrayna’da kaybetmesini sağlamak ve Rus birliklerinin tamamen geri çekildiğini ve müzakere masasında Ukrayna’nın güçlendirildiğini görmek hayati önem taşıyor. Putin’in askerleri Ukrayna’dayken, Rusya’nın saldırganlık tehdidi Avrupa’nın tümünde devam ediyor. Putin’in birliklerini geri çekmesini, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanışını görmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

“Doğu Ukrayna’da yeni büyük ölçekli bir Rus taarruzuna hazırlanıyoruz”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Bucha ve Mariupol kentlerindeki Rus saldırılarını hatırlatarak, Rusya’nın daha fazla saldırı ve savaş suçu işlediğine dikkat çekti. Kuleba, "Ukrayna, Kiev’de savaşı kazandı ancak savaş hala devam ediyor. Doğu Ukrayna’da yeni bir büyük ölçekli Rus taarruzuna hazırlanıyoruz. Rus ordusunun şimdiye kadar Ukrayna topraklarında işlediği tüm suçlar, buzdağının sadece görünen kısmı" ifadelerinde bulundu.

"Batı, fosil yakıt ödemeleriyle Rus savaş makinesini kazandırmaya devam ediyor”

Batılı müttefiklerin Rusya’ya şimdiye kadar uyguladığı yaptırımları takdir ettiğini söyleyen Kuleba, ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti. Kuleba, bu hafta bir araya gelecek olan NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarına seslenerek, "Batı, fosil yakıt ödemeleriyle Rus savaş makinesini kazandırmaya devam ediyor. SWIFT ile bağlantısı henüz kesilmemiş Rus bankaları aracılığıyla yapılan finansal işlemlerle Rusya ile Batı ülkeleri arasında ticaret halen devam ediyor. Rus savaş makinesini durdurmanın zamanı geldi. Ukrayna halkı adına Rusya’ya karşı en ağır yaptırımların uygulamasını talep ediyorum” dedi.

Kuleba ayrıca, Ukrayna’nın daha fazla savunma ekipmanına sahip olması gerektiğini ifade ederek, "Ne kadar çok silahımız olursa, bu savaşı o kadar çabuk kazanabiliriz ve Rusya’nın daha fazla suç işlemesini önleyebiliriz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’un Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığını söylediğini hatırlatan Kuleba, acilen Rusya’nın Konseyden çıkarılmasını talep etti. Kuleba, Ukrayna, İngiltere ve Polonya’nın kısa bir süre önce oluşturduğu üçlü formatta diplomatik ilişkilerini inşa ettiğini söyleyerek, Ukrayna’ya destek olan tüm müttefiklere teşekkür etti.

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