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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere’nin Ukrayna’ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna’ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD’nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin’in oyunlarını bozmak için bilgi a
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna’ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna’ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.
Politika 09.03.2022, 20:02
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna’ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.