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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere’nin Ukrayna’ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna’ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD’nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin’in oyunlarını bozmak için bilgi a
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna’ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna’ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.
Politika 09.03.2022, 20:05
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna’ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.