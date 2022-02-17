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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya’nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya’nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi.
Politika 17.02.2022, 17:56
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya’nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi.