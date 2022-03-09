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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere’nin Ukrayna’ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna’ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD’nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin’in oyunlarını bozmak için bilgi a
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Amacımız Putin’in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır” dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Amacımız Putin’in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır” dedi.
Politika 09.03.2022, 20:10
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Amacımız Putin’in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır” dedi.