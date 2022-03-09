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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere’nin Ukrayna’ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna’ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD’nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin’in oyunlarını bozmak için bilgi a
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İngiltere ve ABD, Putin’e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti” dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İngiltere ve ABD, Putin’e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti” dedi.
Politika 09.03.2022, 20:00
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İngiltere ve ABD, Putin’e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti” dedi.