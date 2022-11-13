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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly: “Düşüncelerim İstanbul patlamasından etkilenenlerle”
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, İstanbul’daki patlamayla ilgili taziyelerini sunarak, “Düşüncelerim İstanbul patlamasından etkilenenlerle birlikte” dedi.
Politika 13.11.2022, 22:17
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, İstanbul’daki patlamayla ilgili taziyelerini sunarak, “Düşüncelerim İstanbul patlamasından etkilenenlerle birlikte” dedi.
İngiltere, İstanbul’daki patlamayla ilgili Türkiye’ye taziyelerini sundu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim İstanbul patlamasından etkilenenlerle birlikte. Her türlü terörizm iğrençtir. İngiltere, bu haksız şiddet eylemine karşı Türkiye ile dayanışma içindedir. İngiliz vatandaşları tetikte kalmalı ve resmi seyahat tavsiyelerine uymalıdır” dedi.