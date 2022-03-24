İngiltere Büyükelçisi Chilcott: "NATO’nun doğu kanadı güçlendirilecek"

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, NATO Zirvesi’nde Ukrayna’ya savunma silahlarının akışını artıracak ve NATO’nun doğu kanadını güçlendirecek kararlar alınacağını bildirdi.

İngiltere Büyükelçisi Chilcott, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin’in Ukrayna’yı sebepsiz işgaline yanıt olarak NATO liderleri bugün Brüksel’de olağanüstü bir NATO Zirvesi için toplanıyor. Tüm NATO ülkelerinin güvenliğini korumak için Ukrayna’ya savunma silahlarının akışını artıracaklar; NATO’nun doğu kanadını güçlendirecekler; sivil nükleer güvenliği sağlamak için adımlar atacaklar ve Rusya’yı herhangi bir kimyasal ve biyolojik silah kullanımından caydıracaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ayrıca bir görüşme yapacak" ifadelerine yer verdi.