İngiltere, büyük Rus bankalarının varlıklarını dondurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları açıklayarak, tüm büyük bankalarının İngiltere’deki varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere daha ağır ek yaptırım paketini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine Avam Kamarası’nda Rusya’ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Johnson yaptığı açıklamada, "Rusya’ya şimdiye kadar uygulanan en ağır yaptırımların uygulanacağını" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak 10 büyük ek önlemi açıklayan Johnson, Toplam varlığı 154 milyar sterlin olan Rusya’nın VTB bankası dahil tüm büyük Rus bankalarına varlıklarının dondurulacağını ifade etti.

Johnson, Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlayacak yasalar çıkarılacağını, Rusya’nın SWIFT ödeme sistemine erişimini kapatmak için G7 ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışılacağını duyurdu.

Rusya’nın en büyük savunma şirketi olan Rostec’in de aralarında bulunduğu şahıs, kuruluş ve yan kuruluşlara yaptırım uygulanacağını aktaran Johnson, salı günü tüm Rus şirketlerinin Birleşik Krallık pazarlarında finansman sağlamasını yasaklayacak bir yasa çıkarılacağını ve Rusya’ya ihracat lisanslarının kullanımının askıya alınacağını duyurdu.

Rus ulusal havayolu Aeroflot’un Birleşik Krallık’a iniş yapmasının ve Rusya’ya yüksek teknoloji ihracatının yasaklanacağını açıklayan Johnson ayrıca, Bu tedbirlerin tamamının Belarus’a kadar genişletileceğini aktardı. Johnson ayrıca, Birleşik Krallık’ta bağış toplayan Ruslara karşı harekete geçecek olan Ekonomik Suç Yasası’nın gündeme getirileceğini söyledi.

Johnson, "Bu yetkiler, Rus bankalarını İngiltere finansal sisteminden tamamen dışlamamızı sağlayacak" dedi.

"Rusya, Ukrayna’nın kanını ellerinden asla temizleyemeyecek”

Johnson, "Putin’in ne yaparsa yapsın her zaman komşusuna saldırmaya kararlı olduğu sonucuna varıyorum. Şimdi onu olduğu gibi, imparatorluklara inanan kanlı bir saldırgan olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Rusya, Ukrayna’nın kanını ellerinden asla temizleyemeyecek” dedi.

Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’ya destek sunmak için "elinden gelenin en iyisini" yapacağını söyleyerek, "Vladimir Putin’in bu korkunç ve barbar girişimi başarısızlıkla sonuçlanmalı" dedi.