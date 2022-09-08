İngiltere Başbakanı Truss: "İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke"

İngiltere Başbakanı Lizz Truss, Kraliçe II. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke" dedi.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan İngiltere Başbakanı Lizz Truss, "Balmoral’dan aldığımız haberle hepimiz yıkıldık. Majesteleri Kraliçe’nin ölümü ulus ve dünya için büyük bir şoktur. Kraliçe II. Elizabeth, modern Britanya’nın üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra tahta çıktı. Yedi ülkeden oluşan küçük bir gruptan, dünyanın her kıtasını kapsayan 56 ulustan oluşan bir aileye kadar Milletler Topluluğu’nun gelişimini destekledi. Artık modern, gelişen, dinamik bir milletiz. Kraliçe II. Elizabeth bize ihtiyacımız olan istikrarı ve gücü sağladı. O, Büyük Britanya’nın ruhuydu ve bu ruh devam edecek. O, bizim en uzun süre tahta kalan hükümdarımız oldu. 70 yıl boyunca böyle bir onur ve zarafetle başkanlık yapmak olağanüstü bir başarıdır. Hizmet ömrü, anılarımızın çoğunun ötesine geçti. Buna karşılık, Birleşik Krallık’taki ve tüm dünyadaki insanlar tarafından sevildi ve hayran kalındı. O, benim ve birçok İngiliz için kişisel bir ilham kaynağı oldu. Göreve olan bağlılığı hepimize örnektir" dedi.

"Kraliçe II. Elizabeth büyük bir miras bırakıyor"

Hafta başında kendisi İngiltere’nin 15. Başbakanı olarak göreve atadığını belirten Başbakan Truss, "Hayatı boyunca 100’den fazla ülkeyi ziyaret etti ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokundu. Önümüzdeki zor günlerde olağanüstü hizmet ömrünü kutlamak için, Birleşik Krallık, Milletler Topluluğu ve dünya çapındaki dostlarımızla bir araya geleceğiz. Büyük bir kayıp günü ama Kraliçe II. Elizabeth büyük bir miras bırakıyor" ifadelerini kullandı.

"Kral 3. Charles’ı desteklemeliyiz"

Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından Kral olan Galler Prensi Charles’ın bu zor günlerde desteklenmesi gerektiğini belirten Başbakan Truss, "Bugün Taç, bin yıldan fazla bir süredir olduğu gibi, yeni hükümdarımıza, yeni devlet başkanımıza geçiyor: Majesteleri Kral 3. Charles. Kralın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Ve yas tutarken, onu desteklemek için halk olarak bir araya gelmeliyiz. Şimdi hepimiz bizim için üstlendiği sorumluluğu taşımasına yardım etmek için annesinin bu kadar uzun süredir birçok kişiye kendini adadığı gibi, biz de ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz. Ve II. Elizabeth çağının geçmesiyle birlikte, büyük ülkemizin muhteşem tarihinde yeni bir döneme giriyoruz. Tam olarak Majestelerinin dilediği gibi onun sözleriyle onu anıyorum. Tanrı kralı korusun" açıklamasında bulundu.