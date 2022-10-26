İngiltere Başbakanı Sunak’ın dans videosu gündem oldu

İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın, İspanya’nın turistik adası İbiza’da tatil yaptığı esnada bir beach club’ta dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İngiltere’de dün Kral III. Charles’tan hükümeti kurma görevini almasının ardından resmi olarak Başbakan olan Rishi Sunak’ın sosyal medyada paylaşılan videosu gündem oldu. İspanya’nın turistik adası İbiza’da tatil yapan Sunak’ın, O Beach İbiza’da dans ettiği anlar Club sahibi Wayne Lineker tarafından sosyal medyada "Rishi Sunak, kazanabilmek için kalabalığın kendisine oy vermesini sağlamaya çalışıyor" ifadeleriyle paylaşıldı. 8 Temmuz’da paylaşılan ve 263 binden fazla izlenen video, 19 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum da aldı. Videoda, müziğin ritmine kendisini kaptıran çiçeği burnunda Başbakan Sunak’ın doyasıya dans ederek eğlendiği görüldü.

İngiltere tarihinin en genç ve Hint kökenli ilk başbakanı

İngiltere’deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt’un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. İngiltere’de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Liz Truss, 20 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.

Sanna Marin de dans videosuyla konuşulmuştu

Finlandiya’nın en genç Başbakanı Sanna Marin’in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak ilgi odağı olmuştu. Videoda şarkıyla birlikte doyasıya eğlendiği görülen Marin’e Fin şarkıcı Alma ve kız kardeşi Anna, rapçi Petri Nygard, TV sunucusu Tinni Wikstrom, fotoğrafçı Janita Autio, radyo sunucusu Karoliina Tuominen ve Sosyal Demokrat partisinden milletvekillerinin eşlik ettiği görülmüştü.