İngiltere Başbakanı Sunak, Zelenskiy ile Kiev’de görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev’de bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi. Sunak, başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığımız görüşmede Ukrayna ve Avrupa enerji güvenliğini koruma fırsatlarımızı tartıştık. Ayrıca Ukrayna hava sahasının korunması ve savunma iş birliğimizden bahsettik. Görüşmede diplomatik durum ve barış için ortak uluslararası çabalar da ayrıntılı olarak ele alındı. Ukrayna’nın ilkeli desteği ve müzakerelerdeki maksimum yapıcılığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Sunak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.