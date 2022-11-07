İngiltere Başbakanı Sunak: "Ukrayna’daki çirkin savaş ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş ilerlemek için bir neden değil”

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) yaptığı konuşmada, "Ukrayna’daki çirkin savaş ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş gitmek için bir neden değil” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) konuştu. İngiltere’nin iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesindeki taahhütlerini yerine getireceğini ve bu doğrultuda iklim fonu sağlayacağını duyuran Sunak, geçen yıl İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşen COP26 iklim zirvesinin "umut için alan" oluşturduğunu söyleyerek, "Tarihin gösterdiği üzere milletler ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde her zaman umuda yer vardır. Küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlayacak bir plan oluşturmak için Glasgow’da buluştuğunuzda bu umut için yer bulduğumuza inanıyorum. Bu hedefi ulaşılabilir tutmak için söz verdik" dedi.

Sunak, iklim hedefleri çerçevesinde İngiltere’nin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en az yüzde 68 oranında azaltma konusundaki taahhüdünü yerine getireceğini belirtti. İngiltere’nin iklim finansmanı konusundaki taahhütleri yerine getirmeye çabaladığını söyleyen Sunak, İngiltere’nin 11,6 milyar sterlin iklim fonu taahhüt edeceğini söyledi. Sunak, bunun 1,5 milyar sterlinin 2025’e kadar sağlanacağını belirterek, bunun "yapılması gereken en doğru şey" olduğuna inandığını ifade etti.

Sunak, Ukrayna’daki savaşın "iklim değişikliği konusunda mücadele etmede yavaşlamak için bir neden olmadığını", aksine "daha hızlı hareket etmek için bir sebep" olduğunu ifade ederek, "Ukrayna’daki çirkin savaş ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş ilerlemek için bir neden değil. Bunlar daha hızlı hareket etmek için bir nedendir. Çünkü yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek, kendimizi enerji bağımlılığı risklerine karşı güvence altına almanın önemli bir yolu. Aynı zamanda harika bir büyüme kaynağıdır" dedi.