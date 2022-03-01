İngiltere Başbakanı Johson: “Ukrayna’da Rus güçleriyle savaşmayacağız”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’da Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya girmeyeceğini belirterek "Bu noktada net olmak istiyorum, Ukrayna’da Rus güçleriyle savaşmayacağız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüşmek üzere Estonya’ya gitti. Laane-Viru bölgesinde yer alan Tapa’daki askeri üste düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Johnson, “İngiliz birlikleri, Ukrayna’daki Rus güçleriyle savaşmayacak. Bölgeye yapılan yardım ve kararlar, NATO üyelerinin sınırları içindedir. Doğru olan da budur” dedi. Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’da Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya girmeyeceğini belirterek, Ukrayna’ya asker göndermenin de İngiltere ve müttefikleri için gündemde olmadığını açıkladı. Johnson, "Bu noktada net olmak istiyorum, Ukrayna’da Rus güçleriyle savaşmayacağız. Burada, Tapa’daki gibi bu ek kuvvetlerimiz sıkı bir şekilde NATO üyelerinin sınırları içindedir" dedi.

"NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu anlamak çok ama çok önemli”

Johnson, "Herhangi bir NATO üyesinin Rusya ile aktif olarak çatışmaya girmesi, hiçbir üye tarafından düşünülmeyen büyük bir adımdır" ifadelerini kullanarak, "NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu anlamak çok ama çok önemli. Bu, yanlış hesaplama ve yanlış anlamanın çok muhtemel olduğu bir zamanda bu mesajı doğru almamız çok önemlidir" dedi.

Johnson, uçuşa yasak bölge çağrılarını reddetti

Johnson, Ukrayna’nın müttefiklerini Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmaya çağırması hakkında "Gerilimi tırmandırıcı çok büyük bir adım olurdu" ifadelerini kullanarak, "Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge söz konusu olduğunda, bunun Rus uçaklarını düşürmek anlamına geleceğini kabul etmeliyiz. Bunu yapmak mevcut çatışmayı tırmandırmak için çok büyük bir adım olur" dedi.

"NATO, Ukrayna’ya gerekli tüm desteği sunacak"

Stoltenberg ise, Rusya’nın Kiev’e doğru ilerlemesi karşısında daha fazla can kaybı ve insanlık dramına yönelik uyarıda bulunarak, "Bu korkunç durum uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi. Stoltenberg, Ukraynalıların Rus saldırganlığına karşı cesur bir direniş sergilediklerini vurgulayarak, NATO’nun Ukrayna’ya gerekli tüm desteği sunacağını açıkladı. Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek sağlamaya, Rusya’ya kanlı savaşı durdurması için çağrıda bulunmaya ve Rusya’ya ağır bedelleri uygulamaya devam edeceğiz" dedi.