banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THK Başkanı'nın istifası kabul edildi
THK Başkanı'nın istifası kabul edildi
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı

İngiltere Başbakanı Johnson’dan Omicron uyarısı: "Güçlendirici aşılar hayati önem taşıyor"

İngiltere’de Covid-19 vakaları ve virüsün Omicron mutasyonundaki rekor artış nedeniyle basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güçlendirici aşıların hayati önem taşıdığını söyledi.

Politika 15.12.2021, 23:17
İngiltere Başbakanı Johnson’dan Omicron uyarısı: "Güçlendirici aşılar hayati önem taşıyor"

İngiltere’de Covid-19 vakaları ve virüsün Omicron mutasyonundaki rekor artış nedeniyle basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güçlendirici aşıların hayati önem taşıdığını söyledi.

İngiltere’de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Ülkede son 24 saatte 78 bin 610 vakanın tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 10 milyon 10 bin 286’ya yükseldi. Artan Covid-19 vaka sayılarıyla birlikte virüsün Omicron mutasyonuna ilişkin vakalar da artış gösterdi. Son 24 saatte 4 bin 761 Omicron vakasının kaydedilmesi ile toplam Omicron vaka sayısının 10 bin 17’ye yükseldiği belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson vaka sayılarındaki rekor yükselişten sonra hükümetin Baş Sağlık Danışmanı Profesör Chris Whitty ve Sağlık Servisi (NHS) Direktörü Dr. Nikki Kanani ile basın toplantısı düzenledi.

Johnson’da "güçlendirici dozu yaptırın" çağrısı

Johnson, Omicron mutasyonun ülke genelinde yayılmaya devam etmesi üzerine uygun olan herkesin güçlendirici aşılarını almaları gerektiğini hatırlatarak "aşıların hayati önem taşıdığını" söyledi. Johnson, "Bu hafta başlattığımız güçlendirici aşılama programı ile İngiltere’de şimdiye kadarki en büyük aşılamayı gerçekleştirdik" dedi. Johnson, son günlerde aşılama programı için destek çalışmalarına yardımcı olmak adına 20 bin kişinin gönüllü olduğunu ve toplam 33 bin gönüllünün programa destek verdiğini söyledi. Johnson, 70 yaş ve üzerindekilerin yüzde 80’inden fazlasının, 12 yaş ve üzerindeki nüfusun ise yüzde 44’ünden fazlasının güçlendirici aşılarını olduklarını belirtti.

Aşı uygulamasından sonraki 15 dakika bekleme süresi kaldırılıyor

Johnson, Perşembe gününden itibaren "işleri daha da hızlandırmak" için aşılardan sonraki 15 dakikalık bekleme süresinin kaldırılacağı ve daha hızlı aşılama yapılacağını söyledi. Pazartesi gününden itibaren 12 ila 15 yaşındaki çocukların ikinci doz Covid-19 aşılarını olmaları için aşı randevularının açılacağını aktaran Johnson, "Çocuklarımızı okula göndermenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek dönemden önce aşılandığından emin olmalıyız" dedi.

Londra’da hastaneye başvurular 3’te 1 oranında arttı

Johnson, korona virüs nedeniyle ülke genelinde hastaneye başvuruların arttığını söylerken, güçlendirici aşılarını olan yaşlı nüfus arasında hastaneye başvuruların düşüş gösterdiğini söyledi. Johnson ülke genelinde hastaneye yatışların yüzde 10, başkent Londra’da ise neredeyse 3’te 1 oranında arttığını kaydetti.

Hükümet geçtiğimiz günlerde Omicron mutasyonunun Londra’da baskın mutasyon olacağına yönelik uyarıda bulunmuştu.

Johnson, yükselen vaka sayıları karşısında güçlendirici aşıların "mükemmel bir koruma seviyesi" sağladığını söyleyerek yapılacak doğru şeyin B Planı önlemlerini uygulamak olduğunu ve ülkede daha fazla kısıtlamaya gerek duyulmadığını söyledi.

Vakaların artması bekleniyor

Hükümetin Baş Sağlık Danışmanı Profesör Chris Whitty ise yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonunun Birleşik Krallık için bir "sorun olacağını" vurguladı. Whitty, vakalardaki artışın önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini söyleyerek hastaneye başvuruların da artmaya devam edeceğini belirtti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8