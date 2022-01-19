İngiltere Başbakanı Johnson’a partisinden tepki: "Allah aşkına gidin"

Korona virüs kısıtlamalarının ihlal edildiği partiler nedeniyle yoğun istifa baskısıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a, partisindeki milletvekili David Davis’ten, "Allah aşkına git" şeklinde istifa çağrısı geldi. Ayrıca Johnson’ın partisinden milletvekili Christian Wakeford da istifasını sunarak İşçi Partisi’ne geçti.

Korona virüs kısıtlamalarının ihlal edildiği partiler nedeniyle yoğun istifa baskısıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a tepkiler sürüyor. Avam Kamarasında düzenlenen oturumda Johnson’a bu kez kendi partisinden istifa çağrısı geldi. Brexit’i destekleyen Muhafazakar Parti Milletvekili David Davis konuşmasında, "Liderlerimin yaptıkları eylemlerin sorumluluğunu üstlenmelerini bekliyorum" diyerek Johnson’a mesaj verdi. Davis, sömürü döneminden Hindistan’dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Amery’in dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain’e söylediği sözden alıntı yaparak, "Yaptığınız iyiliklere rağmen orada çok uzun süre oturdunuz. Allah aşkına gidin" diyerek Johnson’a istifa çağrısında bulundu.

Muhafazakar Parti’nin milletvekili İşçi Partisi’ne geçti

İngiltere’nin kuzeyinde yer alan Bury North bölgesinden milletvekili Christian Wakeford ise Johnson’ın partisi Muhafazakar Parti’den ayrılarak ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne katıldığını açıkladı. Wakeford, Johnson’a gönderdiği istifa mektubunda, "Ne yazık ki hem siz hem de Muhafazakar Parti bir bütün olarak bu ülkenin hak ettiği liderliği ve hükümeti sunamadığınızı gösterdiniz" ifadelerini kullandı. Wakeford, İngiltere’nin hayat standartlarını koruyan ve herkesin güvenliğini savunan bir salgından çıkış yolu sağlamaya odaklanan hükümete ihtiyacı olduğunu belirtti.