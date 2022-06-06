İngiltere Başbakanı Johnson koltuğunu korudu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal ettiği ve "Partygate" olarak adlandırılan skandallar nedeniyle bugün lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından güven oylamasına tabi tutuldu. Muhafazakar Partiden 54 milletvekilinin komiteye oylama talebinde bulunmasının ardından yerel saatle 18.00-20.00 arasında yapılan oylamada, Johnson 148’e karşı 211 oyla güvenoyunu kazandı.

Oylamanın bitiminden yaklaşık 1 saat sonra Sir Graham Brady tarafından açıklanan sonuca göre, Johnson’ın görevinde kalmasından yana oy kullanan Milletvekilleri yüzde 58 ile çoğunluğu oluşturdu. Oylamadan kısa bir süre önce milletvekilleri ile özel bir toplantı düzenleyen Johnson, güvenoyu kazanamasaydı görevinden çekilmesi gerekecekti.

“Onu yüzde yüz destekliyorum”

Dışişleri Bakanı Liz Truss oylama sonrası yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "Meslektaşlarımın Başbakanı desteklenmesine sevindin. Onu yüzde yüz destekliyorum. Şimdi işe geri dönme zamanı" dedi.

Muhafazakar Parti’de istifa depremi

Johnson’ın görevi bırakması yönünde oy kullanan Muhafazakar Parti milletvekillerinden John Penrose ve John Lamont ise oylama sonrası görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

“Bölünmüş Muhafazakar Parti”

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Johnson’a karşı yapılan güven oylamasının sonuçlarını eleştirerek, "Seçim her zamankinden daha açık. Bölünmüş Muhafazakar Parti, karşılaştığımız sorunları çözme planı olmadan Boris Johnson’ı desteklemeye devam ediyor" dedi.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmişti

Johnson’ın görevden alınıp alınmamasına yönelik oylama talepleri, Johnson’ın Covid-19 döneminde kısıtlama kurallarını ihlal ederek Başbakanlık Ofisi’nde çeşitli partilere katılması dolayısıyla yapıldı. 2020 ve 2021’de Covid-19 salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasından sonra Başbakan Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı cezaya çarptırıldı.

Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Başbakan Johnson’ın, ofis çalışanları ve danışmanlarıyla bir doğum günü partisine katıldığı ortaya çıkmıştı. Partilere Johnson’ın eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak da katılmıştı. Johnson, söz konusu skandal sonrası davranışlarından dolayı özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini belirtmişti.