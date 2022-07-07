İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine yöneltilen baskılarının ardından bugün istifa ederek, “Dünyanın en güzel işini bıraktığım için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün yerel saatle 12:30’da Başkanlık Ofisi’nin önünde yaptığı konuşmada istifa ettiğini açıkladı. Yeni lider gelene kadar görevde kalacağını söyleyen Johnson, "Parlamentodaki Muhafazakar Parti’nin iradesi, bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir Başbakanın olmasını gerektiriyor. Milletvekillerimizin Başkanı Graham Brady ile yeni liderin seçilmesi sürecinin şimdi başlaması gerektiği ve takvimin önümüzdeki hafta açıklanması konusunda hemfikirim. Yeni lider gelene kadar hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

"Görevim olduğu için devam ettim"

Johnson, istifa çağrılarına rağmen görevine devam etmekteki ısrarcı tavrı konusunda açıklamada bulunarak, Başbakanlık görevine devam etmesinin bir "yükümlülük" olduğunu söyledi. Johnson, "Son birkaç gündür bu görevi yerine getirmek için bu kadar çok mücadele etmemin nedeni, sadece bunu yapmak istediğim için değil, bunun benim işim, görevim ve size karşı yükümlülüğüm olduğunu hissetmemdi." dedi.

Johnson ayrıca 2019 Genel Seçimlerinde Muhafazakar Partiye oy verenlere teşekkür ederek sürdürdüğü konuşmasında, Johnson, "2019’da söz verdiğimiz şeyi yapmaya devam etmek benim görevimdi. Bu hükümetin Brexit’i gerçekleştirme, kıta ile ilişkilerimizi çözme konusundaki başarılarından son derece gurur duyuyorum. Bu ülkeyi salgından kurtarmak, Avrupa’daki en hızlı aşı dağıtımını ve karantinadan en hızlı çıkışı sağlamak ve Putin’in Ukrayna’daki saldırganlığına karşı durmasına öncülük ettiğim için gurur duyuyorum" dedi. Johnson, ayrıca İngiltere’nin Ukrayna’yı savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Johnson, kendisine istifa baskısında bulunan kabinesine, "yeni bir Başbakan seçmenin tuhaf olacağı" konusunda ikna etmeye çalıştığını söyleyerek, "Bu tartışmalarda başarılı olamadığım için üzgünüm. Dünyanın en iyi işini bıraktığım için çok üzgünüm" ifadelerinde bulundu.

Johnson istifa konuşmasında, "Gördüğümüz gibi, sürü içgüdüsü güçlüdür. Ve siyasette kimse vazgeçilmez değildir. Bu ülkenin, ülkeyi zor zamanlarda yönetmeye kararlı başka bir lider yetiştireceğine eminim. Yeni lidere ve İngiltere halkına elimden geldiğince destek vereceğim. Yeni Başbakan gelene kadar ülkemizin çıkarlarınıza hizmet edeceğim" dedi.

Toplam 59 kişi istifa etti

Öte yandan İngiltere hükümetinde Salı gününden bu yana art arda devam eden istifaların sayısı şu ana kadar toplamda 59’a ulaştı. Kabineden istifa eden başlıca isimler arasında, Sağlık Bakanı Sajid Javid, Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Galler Bakanı Simon Hart gibi Bakanlar yer aldı. Ayrıca Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanı Michael Gove ise Boris Johnson’a istifa etmesini söyledikten sonra görevinden alındı.

Johnson’a istifa baskısı

Çarşamba akşamı İngiltere Kabine Bakanları, Başbakan Boris Johnson’ın istifa etmesi için Başbakanlık Ofisinde toplandı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson’a gitmesi için baskı yapan Kabine Bakanları arasında, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteng, Galler Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan’ın yer aldığı bildirilmişti