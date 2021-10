İngiltere Başbakanı Johnson: "COP26 başarısız olursa her şey başarısız olur"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) başarısız olması durumunda "her şeyin başarısız olacağı" uyarısında bulundu.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününün ardından basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karbon emisyonlarını yarıya indirme ve küresel sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşabilmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Johnson, "Bunu ertelememiz için herhangi bir geçerli mazeret yok" ifadelerini kullanarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) bunun için çaba harcanacağını belirtti.

Johnson, şimdi harekete geçilmezse gelecekte Paris Anlaşması’na "insanlığın sorunlara gözlerini açtığı an" olarak değil, "ürktüğü ve yüz çevirdiği an" olarak bakılacağını ifade etti. Johnson, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenmekte olan COP26’ya atıfta bulunarak, "Glasgow başarısız olursa her şey başarısız olur" dedi.

G20’de iklim krizine yönelik ilerleme kaydedildiğini söyleyen Johnson, "Ancak daha gidilecek çok yol var" ifadelerini kullanarak, sadece 12 G20 üyesinin 2050 veya daha öncesinde karbon emisyonlarını net sıfıra ulaştırma taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Johnson, tarihte ve günümüzdeki emisyonlardan en çok sorumlu olan ülkelerin henüz bu işten adil olarak paylarını almadıklarını ifade ederek, COP26’nın başarısız olmasını önlemek için bunun değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Johnson, G20’de 1.5 derece hava sıcaklığı sınırını başarmaya çalışmak için herkesin taahhüt verdiğini ve bu yılın sonundan itibaren uluslararası kömür için yeni bir finansman sağlanmayacağı konusunda herkesin hemfikir olduğunu aktardı. Johnson, "Ülkeler yapmaları gereken ayrıntılı taahhütler olduğunu kabul etmelidir. Bu, görmek istediğimiz emisyon azaltmalarını başarmak için daha ileri gitmemize yardımcı olacaktır. Aksi takdirde artan sıcaklıklar önemli ölçüde 1.5 derecenin üzerinde olacaktır" dedi.

Johnson, dünya liderlerinin iklim krizi konusunda baskı altında olduğunu ifade ederek, irade ve liderlik sağlanarak ilerleme kaydedilebileceğini belirtti. Johnson, kömür kullanımı konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini aktararak, bunun yapılabileceğine inandığını belirtti. Johnson, gelişmekte olan kömüre bağımlı ülkelerin bu konuda daha gelişmiş ülkelerin yardımına ihtiyaç duyacağını söyledi.

Johnson, Paris Anlaşması’nda belirlenen hava sıcaklığı değişikliğinin 1.5 derece ile sınırlandırılması konusunda "Şu anda 1.5 dereceyi geçmeyeceğiz, bu konuda kendimize dürüst olmalıyız ve bu umudu canlı tutmalıyız" dedi.