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İngiltere Başbakanı Johnson: "Avrupa onlarca yıldan sonra en büyük güvenlik krizi ile karşı karşıya"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Avrupa’nın onlarca yıldır karşı karşıya olduğu bu en büyük güvenlik krizinin önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen en tehlikeli anları oluşturacağını söyleyebilirim" dedi.

Politika 10.02.2022, 15:53
İngiltere Başbakanı Johnson: "Avrupa onlarca yıldan sonra en büyük güvenlik krizi ile karşı karşıya"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Avrupa’nın onlarca yıldır karşı karşıya olduğu bu en büyük güvenlik krizinin önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen en tehlikeli anları oluşturacağını söyleyebilirim" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel’de bulunan NATO Merkez Karargahı’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Johnson, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırında toplanmaya devam etmesi ve NATO’nun krize yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, "Dürüst olmak gerekirse Rusya’nın henüz işgal etme kararı aldığını düşünmüyorum. Ancak bu işgalin gerçekleşmesinin imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Korkarım ki istihbaratımız hala işgali kanıtlıyor. Ukrayna sınırında çok sayıda askeri gücün toplandığını görüyoruz" dedi.

Başbakan Johnson, "Avrupa’nın onlarca yıldır karşı karşıya olduğu bu en büyük güvenlik krizinin önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen en tehlikeli anları oluşturacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayan Johnson, Rusya’ya Ukrayna’ya yapılacak herhangi bir müdahalenin tüm taraflar için felaket olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "Sadece bunun mutlak bir felaket olacağını vurgulamak istiyorum. Eğer istila olursa Ukrayna’da ciddi kan dökülecek" dedi.

“Eğer istila gerçekleşirse Rusya için bir felaket olacaktır”

Başbakan Johnson konuşmasında, "Rusya’daki insanların da bunu düşündüğünü biliyorum ve fikrimce Rusya

genelinde bir savaşta Rus askerlerinin kan dökmesinin gerçekten mantıklı olup olmadığı merak ediliyor olmalı. Eğer istila gerçekleşirse sonuçları Rusya için hem felaket hem de anlamsızca trajik olacaktır. Ayrıca ekonomik açıdan çok maliyetli sonuçlar oluşturacaktır" dedi.

"Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" ifadelerini kullanan Johnson, "Bunun NATO’nun açık kapı politikasının temel ilkelerinden ödün vermeden Rusya’ya güven vermenin yollarını bulmamız için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başbakan Johnson ayrıca, "Bence bir geçiş yolu var ancak bu yolda eşlik edilmeli. Rusya gerilimi düşürmeli ve tehditlerini geri çekmeli" dedi.

"NATO, ulusların güvenlik ittifaklarını sürdürmesi konusunda hemfikir"

NATO’nun 75 yılı aşkın süre önce kurulduğunda üyelerine daha önceki tarihte görülmemiş bir güvenlik taahhüdü verdiğini belirten Başbakan Johnson, "Berlin Duvarı yıkıldığında Avrupa halkı özgürlüklerinin ve güvenliklerinin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olmasını istediklerini açıkça belirtti. Bu yüzden NATO, herhangi bir ülkenin o ülkenin seçtiği güvenlik ittifaklarını sürdürmekte özgür olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Direnmeliyiz. Ulusların kaderlerinin bir avuç büyük güç tarafından belirlendiği günlere geri dönülmesine karşı çıkmalıyız" dedi.

"Avrupalı ortaklar arasında birlik artıyor"

Johnson, Avrupalı güçler arasında birliğin arttığını söyleyerek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in birlik çağrılarını yineledi. Johnson ayrıca, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Kuzey Akım 2’de daha sert bir tavır aldığı için tebrik ediyorum" dedi.

Stoltenberg: "Rusya’nın endişelerini dinlemeye hazırız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "NATO, siyasi bir çözüm bulmaya güçlü bir şekilde bağlı kalırken en kötüsüne hazırlıklı olmalıdır. Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor, olası bir saldırı için uyarı süresi azalıyor" dedi.

Stoltenberg, Rusya’yı diyaloğa çağırarak, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye hazırız. Ancak, NATO temel ilkelerden, her ulusun kendi yolunu seçme hakkından ve NATO’nun tüm müttefikleri koruma ve savunma sorumluluğundan ödün vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin "güçlü ve sadık bir müttefik" olduğunu belirten Stoltenberg, "İngiltere hem askeri hem de diplomatik olarak öncü bir rol oynuyor. Birleşik Krallık’a güçlü ve sadık bir müttefik olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Lavrov’a mektup gönderdim’’

Rusya ile diyaloğu sürdürmek istediklerini yineleyen Stoltenberg, “Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a bir mektup gönderdim. NATO-Rusya Konseyi’ndeki bir dizi toplantıda Rusya’ya diyaloğumuzu sürdürme davetimi yineliyorum. Rusya ile Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini desteklemenin ve güçlendirmenin yollarını tartışmaya hazırız’’ şeklinde konuştu.

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