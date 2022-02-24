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Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu.
Politika 24.02.2022, 20:28
İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu.