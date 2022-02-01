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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Başbakan Johnson ile Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.
Politika 01.02.2022, 20:41
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.