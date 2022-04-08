Son Dakika
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya’nın Ukrayna’daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya’nın Ukrayna’daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.
Politika 08.04.2022, 17:46
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya’nın Ukrayna’daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.