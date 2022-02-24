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Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya’ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya’ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" dedi.
Politika 24.02.2022, 20:24
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya’ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" dedi.