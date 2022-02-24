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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız" dedi.
Politika 24.02.2022, 15:05
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız" dedi.