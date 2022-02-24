Son Dakika
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna’ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna’ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir" dedi.
Politika 24.02.2022, 15:08
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna’ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir" dedi.